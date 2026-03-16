Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/Niederstotzingen/Görlitz - Tatverdächtiger nach Pkw-Diebstahl festgenommen

Ulm (ots)

/ In der Nacht auf Donnerstag (05.03.2026) hatten es Autoknacker auf Fahrzeuge in Niederstotzingen und Heidenheim abgesehen.

Am frühen Donnerstagmorgen (05.03.2026) hatten es Unbekannte auf zwei Autos im Landkreis Heidenheim abgesehen. In Oberstotzingen stahlen sie nach Mitternacht einen Audi A5 Sportback. Der Pkw stand in der Hofeinfahrt vor einem Wohnhaus in der Straße Vordere Reute.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es gegen 2 Uhr in Oggenhausen. Dort parkte in derselben Nacht ein BMW 525 vor einem Wohngebäude in der Straße Im Stauferfeld.

Beide Fahrzeuge waren nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen. Unbekannte knackten die Pkw auf bislang unbekannte Art und Weise und fuhren davon. Die Originalschlüssel befanden sich in beiden Fällen noch bei den Besitzern. Beide Autos waren mit Keyless Schlüsseln ausgestattet.

Am Donnerstag (05.03.2026) meldete die Polizei Sachsen die vorläufige Festnahme eines Verdächtigen auf der A4 bei Görlitz. Der 24-Jährige, der am Steuer des in Oggenhausen gestohlenen BMW saß, war mit dem Fahrzeug in Richtung Polen unterwegs. Am Pkw waren gefälschte Kennzeichen angebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls bzw. der versuchten Hehlerei. Der 24-jährige Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft und ohne festen Wohnsitz in Deutschland befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Seit Ende Januar kam es im Landkreis Heidenheim zu drei weiteren Pkw Diebstählen. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidenheim und der Staatsanwaltschaft Ellwangen sowie der Staatsanwaltschaft Görlitz dauern an.

Die Kriminalpolizei Heidenheim weist im Zusammenhang mit den jüngsten Pkw Diebstählen darauf hin, insbesondere Fahrzeugschlüssel, die über ein Keyless-Go verfügen, nicht in Haustür- oder Außenwand-Nähe aufzubewahren. Zur Aufbewahrung werden speziell dafür vorgesehenen Behältnisse empfohlen.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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