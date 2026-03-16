Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kleine Notdurft mit Folgen

Mit einer Anzeige endete am Sonntag der Aufenthalt eines 21-Jährigen in der Biberacher Innenstadt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, lehnte der junge Mann an einem Gebäude im Zeppelinring. Eine Polizeistreife fuhr an dem 21-Jährigen vorbei und sah, dass er sich mit dem Kopf an der Wand abstützte. Zur Klärung dieses Umstandes sprachen die Polizisten den jungen Mann an. Dabei stellten sie fest, dass der 21-Jährige gegen die Fassade urinierte. Die Beamten nahmen die Personalien des jungen Mannes auf. Auf ihn kommt nun einen Anzeige wegen "Verrichten ihrer kleinen Notdurft" zu.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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