POL-UL: (UL) Allmendingen - Betrunken gefahren
Am Sonntag zog die Polizei eine fahruntüchtige Autofahrerin in Allmendingen aus dem Verkehr.
Ulm (ots)
Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Nissan auf der B492 von Schelklingen nach Allmendingen. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten des Polizeireviers Ehingen fest, dass die Fahrerin am Steuer über 1 Promille intus hatte. Sie musste deshalb mit in eine Klinik, um sich einer Blutentnahme zu unterziehen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
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