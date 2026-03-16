PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Betrunken gefahren
Am Sonntag zog die Polizei eine fahruntüchtige Autofahrerin in Allmendingen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Nissan auf der B492 von Schelklingen nach Allmendingen. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten des Polizeireviers Ehingen fest, dass die Fahrerin am Steuer über 1 Promille intus hatte. Sie musste deshalb mit in eine Klinik, um sich einer Blutentnahme zu unterziehen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

++++ 0485701 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren