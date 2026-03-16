Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Am Sonntagmorgen hatten es drei Einbrecher auf eine Firma in Ulm abgesehen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 2.30 Uhr mehrere Personen, die eine Scheibe einer Firma in der Ringstraße eingeschlagen hatten. Diese seien mit einem kleinen Transporter weggefahren. Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnte ein solches Fahrzeug im nahen Umkreis festgestellt werden. Im Fahrzeug konnten ein 37-Jähriger, ein 32-Jähriger sowie der 38-jährige Fahrer festgestellt werden. Die Männer stehen im Verdacht, für den versuchten Einbruch verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ulm-Mitte dauern an. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand lediglich Sachschaden in unbekannter Höhe.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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