Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Wasserkocher sorgt für Feuerwehreinsatz - Eine 56-Jährige hat am Sonntagvormittag in der Göppinger Innenstadt einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Ulm (ots)

Gegen 10:30 Uhr löste die Brandmeldeanlage in dem Gebäude aus. Hierbei handelt es sich um ein Nebengebäude eines Pflegeheimes, in welchem die Angestellte ihr Büro hat. Sie hatte zuvor einen Wasserkocher auf dem Herd abgestellt und versehentlich die falsche Herdplatte angemacht. Dadurch fing der Kocher zu schmoren an und verursachte eine enorme Rauchentwicklung. Die Polizei und Feuerwehr Göppingen waren schnell vor Ort. Die 59-Jährige wurde aus dem Gebäude geholt und blieb glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Wasserkocher ab und lüftete das Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

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