Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Bewusstlos geschlagen und anschließend getreten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird ein 18-Jähriger Opfer einer Personengruppe.

Ulm (ots)

Gegen 23:15 Uhr kam es im Rahmen einer Veranstaltung am Schadenhof zu einer gemeinschaftlichen Körperverletzung. Hierbei soll eine etwa achtköpfige Personengruppe unbefugt am DJ-Pult herumhantiert haben, woraufhin diese durch den 18-jährigen Geschädigten angesprochen und dazu aufgefordert wurden, dies zu unterlassen. Nach kurzem Handgemenge erlitt der Geschädigte einen Faustschlag in sein Gesicht woraufhin er bewusstlos wurde. Trotz des Zustandes habe die Tätergruppierung nicht davor zurückgeschreckt auf den bewusstlosen, bereits am Boden liegenden Geschädigten, einzutreten. Die Beschuldigten ließen erst von dem 18-Jährigen ab, als couragierte Personen einschritten und ihn vorübergehend in Sicherheit brachten. Zu einem späteren Zeitpunkt seien einzelne Personen aus der Tätergruppierung heraus erneut auf den Geschädigten zugegangen, worauf dieser erneut mindestens einen Faustschlag gegen das Gesicht erlitt. Die Täter flüchteten im Anschluss.

Die Polizei sucht nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können. Zeugen werden gebeten sich unter 07351 4470 beim zuständigen Polizeirevier Biberach zu melden.

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