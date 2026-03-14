Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Unsichere Fahrweise

42-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Ulm (ots)

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldet dem Polizeirevier Riedlingen gegen 12:30 Uhr ein Fahrzeug, welches sich von Oggelshausen in Richtung Bad Buchau sehr unsicher im Verkehr bewegt. Die unsichere Fahrzeugführerin kommt immer wieder nach rechts in den Seitenstreifen und schneidet Kurven. An der Halteranschrift kann die Melderin gemeinsam mit den eintreffenden Beamten des Polizeireviers Riedlingen die Fahrerin identifizieren. Diese ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die 42-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 21-Jährige Fahrzeughalter wird ebenfalls angezeigt, wegen dem Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

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