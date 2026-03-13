Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eschenbach - Polizei warnt vor falschem Ordnungsdienstmitarbeiter

Am Mittwochabend soll sich ein Unbekannter bei Eschenbach für einen Ordnungsdienstmitarbeiter ausgegeben haben.

Derzeit ist die Kreisstraße 1425 zwischen Heiningen und Eschenbach wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Um sich einen größeren Umweg zu ersparen, weichen wohl viele Autofahrende verbotswidrig auf die dortigen Feldwege aus. Das machte sich am Mittwoch Abend ein Unbekannter zu nutze und hielt Fahrzeuge an. Er gab sich als Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes aus und bat die Autofahrenden "zur Kasse". Ob es zu Zahlungen kam, wird derzeit noch ermittelt. Beim Auftreten falscher Mitarbeiter wird um Mitteilung an die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) gebeten. Nichtsdestotrotz wird die Polizei auch die Einhaltung der verkehrsrechtlichen Vorschriften in diesem Bereich überwachen.

