Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mit gestohlenem Roller unterwegs

Am Donnerstag stoppte die Polizei einen 18-Jährigen in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 2 Uhr stoppte die Polizei den 18-Jährigen auf einem Kleinkraftroller in der Poststraße. Der junge Mann fuhr ohne Helm. Gegenüber den Polizisten äußerte er, dass er den Roller kurz zuvor in der Sielenwangstraße in Salach gestohlen hatte. Weiterhin teilte er mit, dass er wohl Drogen konsumiert hatte. Deswegen wurde bei ihm auch eine Blutprobe entnommen. Zum Fehlen eines zweiten fehlenden Motorrollers an derselben Anschrift äußerte sich der 18-Jährige dahingehend, dass er diesen ebenfalls entwendet hätte. Der konnte bislang nicht aufgefunden werden. Aufgrund seines Verhaltens und weitere Straftaten auszuschließen, kam der junge Mann die Nacht über in eine Gewahrsamseinrichtung.

+++++++ 0461266 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell