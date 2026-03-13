PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Feuer in Obdachlosenunterkunft
Am Donnerstag wurde in Heidenheim in einer Unterkunft ein Feuer gelegt.

Ulm (ots)

Gegen 5.40 Uhr fuhr ein Zeuge mit seinem E-Scooter in der Nördlinger Straße. Im Bereich der dortigen Obdachlosenunterkunft bemerkte er Rauch. An einem Erdgeschossfenster erkannte er ein kleines Feuer. Dort brannte Müll in einem Zwischenraum des Fensters. Er wählte den Notruf und teilte den Sachverhalt mit. Dem Zeugen gelang es, das Feuer mittels einer mitgeführten Flüssigkeitsflasche zu löschen. Kurz zuvor hatte der Zeuge eine männliche Person aus diesem Bereich kommen sehen. Mit der vorhandenen Personenbeschreibung fahndete die Polizei nach dem Mann. Gegen 6 Uhr konnte ein 64-Jähriger, auf den die Personenbeschreibung passte, im Bereich der Wilhelm-Kentner-Straße angetroffen werden. Der Mann wurde auf eine Polizeidienststelle gebracht, die er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die Ermittlungen wegen einer Brandstiftung aufgenommen und prüft auch, ob der 64-Jährige mit dem Brand etwas zu tun hat oder nicht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

