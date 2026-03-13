POL-UL: (GP) Aichelberg - Vorfahrt missachtet
Etwa 9.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstag.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr. Der 64-Jährige kam aus Richtung Zell und bog nach links auf die Landesstraße 1214 in Richtung Bad Boll ab. Dabei übersah der Fahrer des VW T-Cross den rechts kommenden 81-Jährigen in seinem VW T-Roc. Der hatte Vorfahrt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.
+++++++ 0466237 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell