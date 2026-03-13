Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Vorfahrt missachtet

Etwa 9.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr. Der 64-Jährige kam aus Richtung Zell und bog nach links auf die Landesstraße 1214 in Richtung Bad Boll ab. Dabei übersah der Fahrer des VW T-Cross den rechts kommenden 81-Jährigen in seinem VW T-Roc. Der hatte Vorfahrt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0466237 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell