Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Vorfahrt missachtet
Etwa 9.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr. Der 64-Jährige kam aus Richtung Zell und bog nach links auf die Landesstraße 1214 in Richtung Bad Boll ab. Dabei übersah der Fahrer des VW T-Cross den rechts kommenden 81-Jährigen in seinem VW T-Roc. Der hatte Vorfahrt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

