POL-UL: (BC) Laupheim - Arbeiter in Hofeinfahrt von Auto überrollt

Nach einem Unfall in Laupheim musste am Donnerstag ein 20-Jähriger ins Krankenhaus.

Am Vormittag war der Arbeiter damit beschäftigt, Silikonfugen an einem neu eingebauten Kellerfenster zu ziehen. Dazu legte sich der junge Mann gegen 9.45 Uhr bäuchlings in den Hofraum des Grundstücks und begann zu silikonieren. Zeitgleich fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Auto in die Hofeinfahrt. Der Senior und hatte wohl den Blick nicht nach vorne gerichtet und den Mann übersehen. Das Auto fuhr mit langsamer Geschwindigkeit über die Unterbeine des 20-Jährigen. Der zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf um festzustellen, wie es genau zu diesem Unfall kommen konnte. Auf den Senior kommt nun eine Anzeige zu.

