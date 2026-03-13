Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Von der Sonne geblendet und Unfall verursacht

Am Donnerstag missachtete ein 39-Jähriger die Vorfahrt eines Opelfahrers.

Um 15.30 Uhr war ein 39-Jähriger auf der Kreisstraße 7505 zwischen Mettenberg und Ellmansweiler unterwegs. An der Kreuzung wollte Fahrer des Opel Astra nach links in die Winterreuter Straße/ K7504 abbiegen. Dazu hielt er kurz an und schaute wohl nach dem Verkehr. Anschließend fuhr er langsam in die Vorfahrtstraße ein. Wohl durch die Sonne geblendet übersah der 39-Jährige einen Opel Mokka. Der wurde von einem 34-Jährigen gelenkt und kam aus Richtung Winterreute. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrenden zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Der Sachschaden an den beiden schrottreifen Autos wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.

