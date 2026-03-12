Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vom Bremspedal gerutscht und gegen geparktes Auto gekracht

Mehrere tausend Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Mittwoch in Laupheim.

Kurz nach 11.45 Uhr stieg eine 83-Jährige in ihren Renault. Den hatte sie auf einem Kundenparkplatz in der Ehinger Straße geparkt. Sie wollte rückwärts ausparken. Wie sie später der Polizei berichtete, war sie wohl bei langsamer Fahrt vom Bremspedal gerutscht und beschleunigte so ihr Fahrzeug. Das raste über einen Grünstreifen und Bordstein. Die unkontrollierte Fahrt endete an einem ordnungsgemäß geparkten Auto einer 74-Jährigen. Die befand sich gerade beim Einkaufen und hatte von dem Unfall nichts mitbekommen. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Autos blieben fahrbereit. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Wie hoch der genaue Schaden an dem Autos ist, muss die Polizei noch ermitteln.

