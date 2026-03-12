Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen/Fils, Uhingen - Polizei sorgt für Sicherheit

Am Mittwoch führte die Polizei in Gingen/Fils und bei Uhingen Verkehrskontrollen durch.

In der Zeit von 9.45 Uhr bis 11.45 Uhr kontrollierte die Polizei Geislingen den Verkehr in der Eberhardstraße. Das Augenmerk legte sie dabei besonders auf nicht angegurtete oder telefonierende Verkehrsteilnehmer. Insgesamt stellten die Beamte 9 Gurtverstöße und 13 Handyverstöße fest. Für einen 34-Jährigen war die Fahrt mit seinem Mercedes an der Kontrollstelle beendet. Denn er stand unter dem Einfluss von Drogen.

Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr führte die Polizei Uhingen Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei kontrollierte sie den Verkehr auf der Kreisstraße 1412 in Fahrtrichtung Diegelsberg auf Höhe des Wanderparkplatzes Waseneiche. Die Beamten stoppten sechs Autofahrer, die außerorts bei erlaubten 50 km/h deutlich zu schnell unterwegs waren. Sie alle müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

