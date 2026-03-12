Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Betrunken gefahren

Am Mittwoch zog die Polizei eine absolut fahruntüchtige Autofahrerin in Süßen aus dem Verkehr.

Um 21 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Seat auf der B466 bei Süßen unterwegs. Mehrere Zeugen meldeten, dass die Fahrerin auffallend langsam und in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten des Polizeireviers Geislingen fest, dass die 55-Jährige am Steuer rund zwei Promille intus hatte. Sie musste deshalb in einer Klinik eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

