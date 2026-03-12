Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radler stößt mit Hund zusammen

Leichte Verletzungen zog sich am Mittwoch ein 29-Jähriger zu.

Ulm (ots)

Der 29-Jährige fuhr gegen 7.20 Uhr mit seinem Rad in den Ehinger Anlagen auf dem Fuß- und Radweg im Bereich der Bayerstraße in Richtung Donau. Er näherte sich von hinten einem 64-Jähriger mit seinem Hund. Dabei reduzierte der Radler schon seine Geschwindigkeit und wollte den Fußgänger überholen. Zeitgleich sah der Hund wohl einen anderen Hund und rannte plötzlich los. Dabei querte er den Weg des Radlers. Hund und Radler stießen zusammen und der 29-Jährige stürzte vom Rad. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

