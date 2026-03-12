Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Am Donnerstag prallte ein Autofahrer gegen eine Leitplanke.

Ulm (ots)

Der 21-Jährige fuhr in der Nacht auf Donnerstag, gegen 0.15 Uhr, mit seinem Skoda Fabia von Scharenstetten in Richtung Merklingen. Aufgrund alkoholischer Beeinflussung kam er nach links von der Straße ab und geriet ins Schleudern. Dabei prallte er gegen eine Leitplanke und ein Verkehrszeichen. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Zur genauen Bestimmung des Alkohols wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Schaden beträgt ca. 8.000 Euro.

+++++++ 0461256(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell