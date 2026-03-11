Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Einbrecher sucht in Gartenhütte nach Brauchbarem

Eine Motorsäge nahm ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Donzdorf mit.

Zwischen Samstag 18 Uhr und Montag 18 Uhr muss der Täter im Gewann Rauhwiesen gewesen sein. Er ging zu einem Gartenhaus der Siedler und Kleingärtner und schlug die Fensterscheibe ein. Der Dieb griff nach einer Motorsäge der Marke Husqvarna 445-15 und nahm das mehrere hundert Euro teure orange-graue Werkzeug mit. Der Polizeiposten Süßen (Tel. 07162/939343) hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Viele Einbrüche lassen sich durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindern. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei.

