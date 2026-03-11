Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Räuberischer Diebstahl mit Messer

Am Samstag hatte es ein Unbekannter auf einen Juwelier in Giengen abgesehen.

Gegen 9.20 Uhr betrat ein Unbekannter einen Juwelier in der Marktstraße. Der Mann ließ sich durch Mitarbeiter beraten und täuschte Kaufinteresse vor. In einem unbeobachteten Moment nahm der Dieb mehrere hochwertige Arm- und Halsketten an sich und flüchtete gegen 9.50 Uhr mit seiner Beute aus dem Geschäft. Ein aufmerksamer Zeuge versuchte den Dieb außerhalb des Geschäfts noch festzuhalten, dieser konnte sich jedoch losreißen und seine Flucht fortsetzen. Bei der weiteren Flucht stieß der Täter mit einem weiteren Zeugen zusammen, der ihn aufhalten wollte, und stürzte mit diesem zu Boden. Dabei verlor der Unbekannte eine Brille und sein Handy. Da der Unbekannte wohl plötzlich ein Messer in der Hand hielt, brach der Zeuge eine weitere Verfolgung ab. Anschließend warf der Täter das Messer zu Boden und flüchtete in Richtung Planiestraße. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb jedoch unentdeckt. Die beiden Zeugen, die versucht hatten den Dieb aufzuhalten, erlitten leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, schlank und ca. 175-180 cm groß. Er hat helle Haut, blonde Haare und blaue Augen. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem dunklen Mantel, brauen Lederhandschuhen und einer Wollmütze. Während der Tat und bei seiner Flucht trug er eine weiße Coronamaske. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige bereits am Vortag zwischen 9.10 Uhr und 9.45 Uhr in dem Juwelier gewesen sein und sich für Schmuck interessiert haben.

