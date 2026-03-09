Polizei Dortmund

POL-DO: Streit nach Hausfriedensbruch: 31-Jähriger bedroht Frau mit Baseballschläger

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0206

In der Nacht zum Sonntag (08.03.) wollte ein Mann in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mitte übernachten. Es kam zum Streit mit einer Bewohnerin, in dessen Verlauf der Mann einen Baseballschläger an sich nahm und die Frau bedrohte.

Gegen 1:50 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Westerbleichstraße gerufen. Zeugen beobachteten, wie ein Mann mit einem Baseballschläger in der Hand eine Frau verfolgte. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, bestätigte sich diese Schilderung. Unter Vorhalt der Dienstwaffe und des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) nahmen die Beamten den Mann, einen 31-jährigen Guineer ohne festen Wohnsitz, vorläufig fest.

Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der 31-Jährige kurz zuvor Zutritt zum Flur eines Mehrfamilienhauses an der Kurfürstenstraße, um dort zu schlafen. Eine 42-jährige Bewohnerin wurde auf den ungebetenen Gast aufmerksam und wollte ihn des Hauses verweisen. Eigenen Angaben zufolge hielt sie dabei zur Selbstverteidigung einen Baseballschläger in der Hand.

Der 31-Jährige und die 42-Jährige gerieten verbal aneinander, verließen das Haus und stritten weiter. Als die Frau den Baseballschläger zur Seite legte, nahm der Mann diesen plötzlich an sich und bedrohte die Dortmunderin. Anschließend folgte er ihr bis zur Westerbleichstraße.

Die Beamten führten eine Gefährderansprache bei dem 31-Jährigen durch und sprachen anschließend einen Platzverweis aus. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Bedrohung und Hausfriedensbruch. Den Baseballschläger stellten die Beamten sicher.

Die Polizei Dortmund appelliert, bei verdächtigen Feststellungen den Notruf 110 zu wählen. Vom Tragen einer Waffe zum Selbstschutz rät die Polizei grundsätzlich ab - wie in diesem Einsatz besteht immer die Gefahr, durch einen Täter entwaffnet zu werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell