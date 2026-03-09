Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallbilanz 2025: Einladung von Medienvertretenden zur Teilnahme an einer Schwerpunktkontrolle der Polizei Dortmund im Bereich "Drogen und berauschende Mittel im Straßenverkehr"

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0205

Das Polizeipräsidium Dortmund wird am Mittwoch, dem 11. März, die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2025 veröffentlichen. Ab 10:30 Uhr steht allen Interessierten eine Übersicht der Unfallentwicklung auf der Internetseite der Polizei Dortmund als Download bereit: https://dortmund.polizei.nrw/polizeiliche-verkehrsunfallstatistik-2

Ein Schwerpunkt des vergangenen Jahres war der Anstieg der Verkehrsunfälle und insbesondere die Zunahme der geahndeten Verkehrsverstöße im Zusammenhang mit berauschenden Mitteln wie Drogen und Alkohol im Straßenverkehr.

Vor diesem Hintergrund lädt das Polizeipräsidium Dortmund alle interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Teilnahme an einer Schwerpunktkontrolle im Bereich "Drogen und berauschende Mittel" im Dortmunder Stadtgebiet ein.

Termin: Freitag, der 13. März, 10:30 Uhr.

Die Leiterin der Direktion Verkehr, Leitende Polizeidirektorin Jolanta Bialas, wird an der Kontrollstelle für Rückfragen zum Anstieg der Verkehrsunfälle und Verkehrsverstöße im Zusammenhang mit Drogen und berauschenden Mitteln im Straßenverkehr sowie zur Verkehrsunfallbilanz 2025 zur Verfügung stehen.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine telefonische Voranmeldung unter der Nummer 0231 - 132 - 1023 gebeten.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell