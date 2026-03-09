Polizei Dortmund

POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall am Bahnübergang in Dortmund-Sölde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0201

Am Sonntagabend (08.03.) kam es gegen 20:55 Uhr am Bahnübergang der Sölder Straße in Dortmund-Sölde zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Zug. Der 20-jährige Radfahrer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 20-jährige Dortmunder mit seinem Fahrrad den Bahnübergang trotz geschlossener Bahnschranken. Trotz eingeleiteter Notbremsung erfasste ein herannahender Zug den Mann.

Ein Zeuge verständigte den Notruf. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten jedoch nur noch den Tod des Fahrradfahrers feststellen. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen übernahm die Unfallaufnahme. Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Strecke gesperrt.

