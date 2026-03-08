Polizei Dortmund

POL-DO: Verbotenes Rennen und Verfolgungsfahrt auf der B236 mit Verkehrsunfall auf der B1: Polizisten stellen das Unfallfahrzeug sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0199

Am Samstagnachmittag (7. März 2026) sollte der Fahrer eines Pkw der Marke Mini auf der B236 bei Schüren einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer flüchtete und verursachte im weiteren Verlauf auf der B1 einen Verkehrsunfall.

Die Einsatzkräfte eines Streifenwagens gaben um 15:48 Uhr entsprechende Anhaltezeichen, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Fahrer beschleunigte daraufhin sein Auto und überholte im Tunnel Berghofen (Fahrtrichtung Lünen) mehrere Fahrzeuge. Zu einer konkreten Gefährdung kam es hierbei nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Die Geschwindigkeit des Pkw betrug etwa 160 km/h bei erlaubten 80 km/h. An der Stadtkrone Ost wechselte der Fahrer auf die B1 in Fahrtrichtung Unna. Hier verlor er auf dem Beschleunigungsstreifen kurzfristig die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem unbeteiligten Pkw, der auf der B1 fuhr. Die Verfolgung wurde daraufhin abgebrochen. An dem unbeteiligten Pkw entstand ein Unfallschaden, und die beiden Fahrzeuginsassen (36 und 38 Jahre alt) aus dem Kreis Soest erlitten leichte Verletzungen.

Im Nachgang meldete eine aufmerksame Zeugin ein verdächtiges Fahrzeug auf einem Firmengelände in unmittelbarer Nähe zum Unfallort. Der Mini wurde aufgefunden und zur Beweissicherung sichergestellt. Der Fahrer ist weiterhin flüchtig. Die Ermittlungen an der Halteranschrift blieben ergebnislos. Sie dauern an.

Auf den Fahrer warten Strafverfahren wegen der Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden und Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidrige und rücksichtslose Missachtung der Vorfahrt.

