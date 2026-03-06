Polizei Dortmund

POL-DO: Vermisstenfahndung nach 15-jährigen Jugendlichen aus Dortmund - Polizei bittet um Hinweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0197

Die Polizei sucht aktuell nach einem 15-jährigen Jugendlichen. Er verließ am 4. März 2026 gegen 13 Uhr seine Wohnanschrift und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Es liegen Hinweise vor, dass sich der Vermisste möglicherweise in Hessen aufhalten könnte.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und braune Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine graue Stoffhose, einen beigen Pullover und eine dunkelbraune Winterjacke. Außerdem hatte er eine Reisetasche dabei.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Foto und der Beschreibung des Jungen: https://polizei.nrw/fahndung/196962

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 - 132-7441 entgegen.

Hinweis für Medienvertreter: Das Lichtbild der Gesuchten darf zur Berichterstattung verwendet werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell