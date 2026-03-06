Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt nach Flucht vor Verkehrskontrolle

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0195

Auto weg und mehrere Strafanzeigen. So endete am Mittwoch (4. März) eine Verfolgungsfahrt zwischen einem Opel-Fahrer und der Polizei. Gegen 20:20 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass der Fahrer eines Opel Astras nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug nicht zugelassen sei.

Eine Streifenwagenbesatzung befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der B54 in Fahrtrichtung Innenstadt und konnte das Auto kurze Zeit später feststellen. Als die Beamten eine Verkehrskontrolle durchführen wollten, änderte der 21-jährige Fahrer aus Dortmund plötzlich seine Fahrtrichtung.

Es kam zu einer Flucht über die B1 und B54, bei der der Fahrer deutlich zu schnell unterwegs war. Auf der B1, wo eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt, beschleunigte der Dortmunder zeitweise deutlich und führte mehrere riskante Fahrstreifenwechsel durch, um andere Fahrzeuge zu überholen.

Trotz eingeschalteter Anhalte- und Sondersignale der Einsatzkräfte setzte der Fahrer seine Fahrt über mehrere hundert Meter fort. Im Bereich der Kreuzung Westfalendamm / Semerteichstraße / Voßkuhle kam es schließlich zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Zwei Fahrzeuge mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Aufgrund des dichten Verkehrs musste der 21-Jährige schließlich an einer roten Ampel anhalten. Die Beamten nahmen den Beschuldigten ohne Widerstand fest. Zur Eigensicherung wurden ihm Handfesseln angelegt. Im Fahrzeug befand sich zudem eine Beifahrerin.

Die Überprüfung vor Ort bestätigte, dass der Dortmunder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Kennzeichen gehörten außerdem nicht zu dem Auto. Die Einsatzkräfte stellten Auto und Kennzeichen sicher und fertigten mehrere Strafanzeigen.

