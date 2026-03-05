Polizei Dortmund

POL-DO: Bewaffneter Raub auf Tankstelle in Dorstfeld - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0191

Am Mittwochabend (4. März 2026) kam es gegen 22:05 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Wittener Straße in Dortmund-Dorstfeld. Der bislang unbekannte Täter flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der Täter die Tankstelle und bedrohte den anwesenden Mitarbeiter mit einer schwarzen Schusswaffe. Unter Vorhalt der Waffe trat er hinter den Verkaufstresen und nahm den gesamten Geldeinsatz der Kasse, einen mittleren dreistelligen Betrag, an sich.

Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß auf der Wittener Straße in Richtung der Straße Kortental.

Verletzt wurde niemand. Die sofort eingeleitete Fahndung mit Einsatzkräften blieb erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war komplett schwarz bekleidet, zwischen 175 und 185 cm groß, von schlanker Statur, trug schwarze Schuhe und war mit einer schwarzen Stoffmaske vermummt. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und Angaben zum Flüchtigen machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

