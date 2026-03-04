Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub auf 26-Jährigen in Lünen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Angriff mit Pfefferspray und Tritte gegen den Kopf: Am Sonntagabend (01.03.) wurde ein 26-jähriger Mann in der Lessingstraße in Lünen von drei unbekannten Tatverdächtigen angegriffen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 26-jährige Lüner gegen 22:00 Uhr auf dem Weg zu einem Kiosk an der Ecke Lessingstraße/Steinstraße. Dort traf er zufällig auf drei ihm unbekannte Männer. Einer der Männer sprach ihn zunächst an und griff ihn anschließend unvermittelt mit Pfefferspray an. Zudem schlug er auf den 26-Jährigen ein. Als der Mann zu Boden ging, schlugen und traten die Tatverdächtigen weiter auf ihn ein, insbesondere gegen den Kopf. Anschließend entwendeten sie Bargeld sowie den Ausweis des Opfers. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Der Geschädigte beschreibt die drei Tatverdächtigen wie folgt:

- Etwa 180 cm groß - Der Haupttäter trug eine tief ins Gesicht gezogene Cappy, eine schwarzglänzende Jacke und sprach deutsch - Ein weiterer Tatverdächtiger war von kräftiger Statur und trug eine Brille

Wer kann Angaben zur Tat oder den drei mutmaßlichen Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund entgegen unter der Telefonnummer: 0231 - 132-7441.

