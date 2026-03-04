Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Sprengung von Zigarettenautomat in Dortmund-Aplerbeck

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0187

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4.3.) sprengte ein bislang unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten in der Vieselerhofstraße in Dortmund-Aplerbeck. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01:45 Uhr hörte ein Anwohner eine Explosion und stellte beim Blick von seinem Balkon fest, dass ein Zigarettenautomat gesprengt wurde. In unmittelbarer Nähe sah er einen unbekannten Mann, dieser flüchtete mit einem Fahrrad in südliche Richtung.

Der Zeuge beschreibt die Person wie folgt:

- Etwa 175 bis 180 cm groß - Dunkle Jacke mit grüner Kapuze

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231/ 132 - 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell