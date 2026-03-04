Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in der Bergmannstraße: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0186

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Dienstagnachmittag (3. März) kam es auf der Bergmannstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein Tatverdächtiger war zunächst flüchtig.

Gegen 16:15 Uhr meldeten mehrere Zeugen Schüsse auf der Straße. Daraufhin leitete die Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften Fahndungsmaßnahmen ein. Für die Dauer der umfangreichen Spurensicherung wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.

Im Zuge der Fahndung nahmen Einsatzkräfte einen 24-Jährigen vorläufig fest. Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet.

Verletzt wurde durch die Schüsse nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an.

Hinweis für Medienvertreterinnen und -vertreter: Auskünfte erteilt ausschließlich Staatsanwalt Felix Giesenregen unter der Telefonnummer 0172/3752758.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und Angaben zu weiteren möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

