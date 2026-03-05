Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung zur Pressemitteilung Lfd. Nr. 0186 - Versuchtes Tötungsdelikt in der Bergmannstraße: Untersuchungshaft angeordnet

Lfd. Nr.: 0190

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund vom 4. März erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Dortmund einen Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen. Dieser befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie daher bitte an Staatsanwalt Felix Giesenregen unter der Telefonnummer 0172/3752758.

