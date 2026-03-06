Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf ++ Täter randalieren auf Gelände - Zeugenaufruf ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf ++ Verkehrsunfall aufgrund tiefstehender Sonne ++ Vorfall im Klinikum ++ Einbruch in Café ++ Diebstahl auf Dach ++

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 27.02.2026 wurde zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Südbahnhof in Emden ein Krankenfahrstuhl beschädigt. Die 60-jährige Fahrzeugführerin bemerkte bei der Rückkehr zum Fahrzeug eine Beschädigung an der schwarzen Plastikfront. Die am Unfall beteiligte Person hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Täter randalieren auf Gelände - Zeugenaufruf

Erheblichen Sachschaden verursachten derzeit unbekannte Täter auf einem Baustellengelände in der Altschwoogstraße in Moormerland. Im Zeitraum von Mittwoch den 04.03.2026, 19:00 Uhr bis Donnerstag den 05.03.2026, 07:50 Uhr drangen die Täter zunächst unerlaubt auf das Gelände ein und begangen hier mehrere Straftaten. Die Täter beschädigten mehrere Gerätschaften, wodurch ein Sachschaden in einem hohen fünfstelligen Betrag entstand. Weiterhin entwendeten sie über 1.000 l Diesel. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, möge bitte die Polizei in Moormerland oder Leer kontaktieren.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Donnerstagabend gegen 23:05 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Großwolder Straße in Westoverledingen. Als der 48-jährige Fahrzeugführer eines grauen Pkw Mercedes in Richtung Papenburg fuhr, kam ihm ein unbekannter Pkw entgegen. Dieser fuhr nach Angaben des Geschädigten mittig auf der Fahrbahn. Details zum Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer sind noch nicht bekannt. Der Geschädigte musste ausweichen und fuhr in der Folge gegen eine Leitplanke. Der Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn oder Westoverledingen in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfall aufgrund tiefstehender Sonne

Am Donnerstag gegen 10:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Uphuser Straße in Emden. Der 81-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Renault konnte aufgrund der tiefstehenden Sonne den Verlauf der Straße und eine Verkehrsinsel nicht genau sehen und verunfallte somit mit der Insel. Es entstand Sachschaden am Pkw und an der Verkehrsinsel in einem mittleren vierstelligen Betrag. Mit dieser Meldung möchte die Polizei Leer/Emden darauf hinweisen, dass es vermehrt zu Unfallereignissen in den Vormittags- und Abendstunden kommen kann. Befindet sich die Sonne vorne, so sollten sich Verkehrsteilnehmer mit erhöhter Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft im Straßenverkehr bewegen. Befindet sich die Sonne im Rücken, so muss man damit rechnen, dass man selbst schlechter gesehen wird. Hierbei sollte man jederzeit die schlechte Sicht des entgegenkommenden Verkehrs einplanen. Es wird geraten, die Abstände zwischen den Fahrzeugen zu vergrößern. Halten Sie zudem Ihre Windschutzscheibe sauber und schalten Sie bei tiefstehender Sonne Ihr Abblendlicht ein. Für Autofahrer wird weiterhin empfohlen in einer aufrechten und erhöhten Position zu sitzen, damit die Sonnenblende Ihre Sicht schützen kann.

Emden - Vorfall im Klinikum

Am heutigen Morgen gegen 05:45 Uhr hat ein 26-jähriger Mann im Eingangsbereich eines Krankenhauses in Emden mit Reizgas um sich gesprüht. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei mussten eingesetzt werden, um den Mann zu beruhigen und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Nach ersten Erkenntnissen stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei den polizeilichen Maßnahmen wurden entsprechende Substanzen bei dem Mann aufgefunden, welche durch die Polizei sichergestellt wurden. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Die eingeleiteten Ermittlungen durch die Polizei dauern an.

Nortmoor - Einbruch in Café

In der Nacht zum heutigen Freitag verschafften sich im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 04:20 Uhr derzeit unbekannte Täter unberechtigt Zugang zu einem Café in der Dorfstraße in Nortmoor. Die Täter entwendeten Diebesgut in niedriger dreistelliger Höhe. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, die Polizei in Moormerland oder Leer zu kontaktieren.

Leer - Diebstahl auf Dach

Im Tatzeitraum zwischen dem 05.03.2026, 17:10 Uhr und dem 06.03.2026, 07:10 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Benzstraße in Leer. Derzeit unbekannte Täter begaben sich unerlaubt auf ein Dach eines dortigen Marktes, wo derzeit Arbeiten durchgeführt werden. Hier entwendeten sie verschiedene Gegenstände. Es entstand ein Gesamtschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

