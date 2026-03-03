POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 03.03.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Fehlende Pflichtversicherung ++ Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfallfluchten ++ Bedrohung ++ Aufbruch eines Zigarettenautomaten ++ Brand in Mehrzweckhalle ++ Verkehrsunfall im Gegenverkehr ++ PKW kollidiert mit Baum ++

Inspektionsbereich Leer/Emden - Fehlende Pflichtversicherung

Ab dem 01. März eines jeden Jahres sind die Kennzeichen für zulassungsfreie Kleinkrafträder wie Mofas, Mopeds und E-Scooter zu wechseln, da ansonsten kein Versicherungsschutz mehr besteht. Fährt man im öffentlichen Straßenverkehr ohne Versicherungsschutz, so begeht man eine Straftat gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Seit dem 01.03.2026 sind bereits mehrfach nicht versicherte Fahrzeuge aufgefallen. In den vergangenen zwei Tagen sind in dem Stadtbereich von Leer und Emden sechs Verstöße festgestellt worden. Die Polizei weist darauf hin, das Kennzeichen bei Fahrzeugen vor Fahrtantritt überprüft werden sollten. Die Schrift muss nunmehr schwarz sein, dies deutet auf eine aktuelle Versicherung hin.

Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfallfluchten

Leer / A28 - Am vergangenen Samstag den 28.02.2026 gegen 14:20 Uhr kam es auf der Bundesautobahn A28 in Fahrtrichtung Oldenburg zu einem Verkehrsunfall. Der 35-jährige Fahrzeugführer eines Pkw BMW beabsichtigte an der Anschlussstelle Leer-Nord in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei fuhr dieser, ohne ausreichend auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, unmittelbar auf den Überholfahrstreifen, obwohl sich von hinten ein Pkw Mercedes-Benz näherte. Es kam zur Kollision. Der Unfallfahrer meldete sich daraufhin bei der Polizei, der andere beteiligte Pkw entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Die Autobahnpolizei sucht nach Zeugen, die den Unfall, den geschädigten Pkw und möglicherweise auch die Fahrzeuginsassen wahrgenommen haben.

Weener - Am Montag den 02.03.2026 fuhr gegen 14:25 Uhr ein Lkw in hellgrüner Farbe auf der Rheiderlandstraße (K27) in Richtung Papenburg. Zwischen Halte und Stapelmoor verlor dieser Ladung, die in der Folge gegen einen Pkw Renault geschleudert wurde, der auf der Gegenfahrbahn fuhr. Am Pkw entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Weener bittet um Kontaktaufnahme, falls Zeugen Hinweise zu dem Lkw geben können.

Leer - Am Freitag den 27.02.2026 kam es auf der Bremer Straße in Leer zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann fuhr mit einem Kleinkraftrad stadtauswärts, als er aus bislang noch unbekannter Ursache zu Boden stürzte. Da die Unfallursache bislang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei Leer um Kontaktaufnahme durch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Leer - Kurz vor 19:00 Uhr kam es am gestrigen Montag zu einem Unfall auf einem Parkplatz nahe einer Apotheke in der Ringstraße in Leer. Ein grauer Pkw Ford eines 44-jährigen Eigentümers wurde vermutlich durch einen anderen, derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Rangieren in oder aus einer Parklücke beschädigt. Zeugen des Unfallgeschehens mögen bitte Kontakt mit der Polizei Leer aufnehmen.

Emden - Bedrohung

In einem Imbiss in der Bollwerkstraße in Emden kam es am 27.02.2026 gegen 14:35 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Ein 69-jähriger Mann betrat die Gastronomie trotz bestehendem Hausverbot, sprach Bedrohungen und Beleidigungen aus und pöbelte herum. Eine 34-jährige Mitarbeiterin konnte sich lautstark gegen den Mann durchsetzen, woraufhin dieser den Laden verließ. Personen und Gegenstände sind nicht zu Schaden gekommen.

Emden - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am Wochenende im Zeitraum von Freitag bis Montag brachen derzeit noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Uphuser Straße in Emden auf. Neben der Beschädigung des Automaten entstand zudem ein Schaden durch entwendete Zigarettenschachteln. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Emden in Verbindung setzen.

Westoverledingen - Brand in Mehrzweckhalle

Am Montagmittag gegen 13:25 Uhr kam es in der Humboldtstraße in Westoverledingen zu einem Brand in einer Halle. Das Feuer konnte jedoch eigenständig durch einen 61-jährigen Mitarbeiter gelöscht werden. Wie es zu dem Brand kam ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es ist keine Person zu Schaden gekommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Moormerland - Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Am Montag den 02.03.2026 kam es gegen 16:23 Uhr in Moormerland zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr auf der Auricher Landstraße. Nachdem ein 66-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi zum Überholen eines Trekkers ansetzte, kam ihm ein 47-jähriger Hyundai-Fahrer entgegen. Trotz eines sofort eingeleiteten Ausweichmanövers des 47-jährigen Mannes kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Pkw Hyundai wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe wird aktuell auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt.

Rhauderfehn - PKW kollidiert mit Baum

In der Nacht zu Dienstag gegen 00:41 Uhr ist ein Pkw Hyundai in der Rhauderwieke in Rhauderfehn mit einem Baum kollidiert. Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei Männer im Alter von 22, 23 und 31 Jahren. Alle drei Männer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,62 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

