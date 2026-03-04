POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 04.03.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Einbrüche ++ Vollbrand eines Carports ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Befreiung eines Rehs ++ Aufruf nach Geschädigten und Zeugen ++

Einbrüche

Hesel - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 07:30 Uhr in der Straße An der Fabrik zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Die Täter drangen in das Objekt ein und entwendeten Gegenstände. Eine Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bezifferbar. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Moormerland oder Leer zu kontaktieren.

Moormerland - In der Nacht von Montag auf Dienstag im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 08:30 Uhr gab es einen Einbruchdiebstahl in der Siebrandstraße. Bislang unbekannte Täter drangen in eine Räumlichkeit eines Sportvereins ein. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizei in Moormerland oder Leer in Verbindung setzen.

Neermoor - In der Nacht von Montag auf Dienstag im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in der Wilhelmstraße in eine Räumlichkeit eines Sportvereins ein. Es wurde Diebesgut erlangt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Moormerland oder Leer zu melden.

Rhauderfehn - Zwischen Samstag den 28.02.2026, ca. 13:45 Uhr und Dienstag den 03.03.2026, 19:55 Uhr stiegen derzeit unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Werftstraße in Rhauderfehn ein. Ob Gegenstände entwendet wurden ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Rhauderfehn oder Leer zu kontaktieren.

Uplengen - Vollbrand eines Carports

Am Dienstag den 03.03.2026 kam es gegen 23:15 Uhr zu einem Brand eines Carports. Eine 45-jährige Anwohnerin entdeckte den Brand in der Ockenhausener Straße in Uplengen und setzte einen Notruf ab. Das Feuer griff auch auf ein Wohnhaus über, konnte jedoch durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde zudem ein Pkw Audi vollständig zerstört, ein Pkw VW wurde erheblich beschädigt. Der Schaden wird aktuell auf 200.000EUR geschätzt. Drei der vier Bewohner (w,55j; m,25j und w,16j) blieben unverletzt, der 57-jährige Bewohner erlitt eine leichte Verletzung. Eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Die Brandursachenermittlung wurde eingeleitet und dauert an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Weener - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstag den 03.04.2026 im Zeitraum von 12:50 Uhr bis 13:30 Uhr kam es zu einem Unfall, wodurch ein Pkw beschädigt wurde. Die unfallverantwortliche Person entfernte sich jedoch, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Mühlenstraße in Weener befand sich ein roter Pkw Ford Focus ordnungsgemäß abgestellt. Die 62-jährige Fahrzeugführerin stellte bei der Rückkehr zum Pkw fest, dass die rechte Fahrzeugseite zerkratzt war. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Emden - Befreiung eines Rehs

In der Nacht zu Dienstag, gegen 02:15 Uhr, meldet eine aufmerksame Frau aus Emden, dass sie ein Reh festgestellt habe, welches sich in einem Zaun in der Robert-Bunsen-Straße eingeklemmt hätte. Es kostete die Polizeibeamten einige Mühe, doch letztlich konnte das Reh befreit werden.

Emden - Aufruf nach Geschädigten und Zeugen

Am 03.03.2026, gegen 15:40 Uhr meldete ein unbeteiligter 42-jähriger Bürger der Polizei Emden eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Nesserlander Straße. Demnach habe ein Mann zwei männliche Jugendliche verfolgt und bedroht. Nach sofortig eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. Die Jugendlichen und weitere Zeugen werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

