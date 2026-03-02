Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 02.03.2026

Bild-Infos

Download

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Beschädigung einer WC-Anlage++Beschädigung durch Feuerwerkskörper++ Fahren unter Alkoholeinfluss++ Verkehrsunfall++ Diebstahl aus Taxi++

Weener - Beschädigung einer WC-Anlage

In der Zeit zwischen dem 28.02.2026 um 11:00 Uhr und dem 01.03.2026 um 15:45 Uhr kam es in der Schulstraße in Weener zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannte Täterschaft zerstörte eine Fensterscheibe einer öffentlichen WC-Anlage. Zudem wurde eine weitere Fensterscheibe leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bunde - Beschädigung durch Feuerwerkskörper

Am 02.03.2026 gegen 01:30 Uhr kam es in der Weenerstraße in Bunde zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannte Täterschaft ließ unter dem Vordach eines Imbisses einen Feuerwerkskörper explodieren. Hierdurch wurde eine Scheibe leicht beschädigt. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer/A31 - Fahren unter Alkoholeinfluss (siehe Bildmaterial)

Am 01.03.2026 um 18:22 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Opel Meriva die A31, in Höhe des Dreiecks Leer, in Richtung Emden. Er kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelschutzplanke. Anschließend fuhr er nach rechts rüber und touchierte die Außenschutzplanke. Der Mann setzte seine Fahrt fort bis kurz vor der Anschlussstelle Veenhusen und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Mann einen Wert von 1,91 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen wurden eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfall

Am 01.03.2026 gegen 22:45 Uhr kam es in Leer, in der Emsstraße (B 436) zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines BMW 420d fuhr die Straße "An der Seeschleuse" in Richtung der Emsstraße. An der Kreuzung nahm er fälschlicherweise an, dass die Straße "An der Seeschleuse" weiterläuft und nicht dort endet. Er kam mit hoher Geschwindigkeit geradeaus von der Straße ab und landete ca. 25m von der Straße entfernt im Gebüsch. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Emden - Diebstahl aus Taxi

Am 01.03.2026 gegen 04:40 Uhr kam es in Emden, in der Großen Straße, zu einem Diebstahl. Ein 32-jähriger Mann zahlte seine Taxifahrt zunächst bar per Vorkasse. Nach der erbrachten Fahrt nahm er sich heimlich sein bezahltes Geld im mittleren zweistelligen Bereich zurück und flüchtete aus dem Taxi. Hierbei ließ er ein Ausweisdokument zurück. Es wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell