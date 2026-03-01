Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.03.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfallflucht (Zeugen gesucht) ++ Diebstahl (Zeugen gesucht) (2) ++

Trunkenheitsfahrt

Leer - Am 01.03.2026 führte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 02:10 Uhr eine Verkehrskontrolle eines PKW in der Benzstraße durch. Die 38 Jahre alte Fahrzeugführerin fiel den Beamten zuvor aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise auf. Im Laufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Nach einer durchgeführten Blutentnahme wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Verkehrsunfallflucht (Zeugen gesucht)

Emden - In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 00:30 Uhr einen in der Friedrich-Naumann-Straße abgestellten PKW der Marke VW. Dieser war zum Unfallzeitpunkt in einer Parkbucht am Fahrbahnrand geparkt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Diebstahl (Zeugen gesucht) (2)

Emden - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Zeit von 22:30 Uhr bis 08:30 Uhr zu einem Diebstahl in der Bollwerkstraße. Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete von zwei abgestellten Transportern der Marke VW die jeweils vorderen und hinderen Kennzeichen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - In der Zeit vom 27.02.2026, 16:00 Uhr, bis zum 28.02.2026, 12:00 Uhr, kam es im Bereich Schweckendieckplatz zum Diebstahl eines weißen Damenfahrrades und eines E-Scooters. Beide Fahrzeuge waren mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-92745

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell