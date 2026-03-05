POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 05.03.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Am 04.03.2026 gegen 04:15 Uhr kam es in Leer, in der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 36, zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Mann befuhr mit einem Fahrzeuggespann die Dorfstraße in Richtung Milchweg, als es zur Kollision mit einem am Fahrbahnrand abgestellten grauen Hyundai Tucson gekommen sei. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei in Leer bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich zu melden.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Am 4. März 2026 gegen 16:20 Uhr führten Einsatzkräfte in Leer auf einem Parkplatz in der Ubbo-Emmius-Straße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten fest, dass eine 36-jährige Fahrerin eines Chevrolet ihr Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, und es wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Moormerland- Einbruch

Zwischen dem 03.03.2026 gegen 20:00 Uhr und dem 04.03.2026 gegen 11:30 Uhr kam es in Moormerland, in der Siebrandstraße, zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf derzeit noch ungeklärte Weise Zugang zu Räumlichkeiten eines dort ansässigen Schießsportvereins. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch nicht gemacht werden und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, sich zu melden.

Ostrhauderfehn - Brand eines Holzschuppens

Am 04.03.2026 gegen 11:50 Uhr kam es in Ostrhauderfehn, in der Straße Am Mittelweg, zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Holzschuppen eines 76-jährigen Mannes in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

