Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wechselgeldtrick - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Montag, 26.01.2026, kam es gegen 12:30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Neustadt zu einem Trickdiebstahl. Eine 85-jährige Frau hob zunächst Bargeld in einer Bank in der Exterstraße ab und begab sich dann zu Fuß in Richtung Innenstadt. In Höhe eines Parkautomaten wurde sie von einem Mann angesprochen und von diesem gebeten, Geld zu wechseln. Als die Frau ihren Geldbeutel öffnete, griff der Mann hinein, entnahm daraus das zuvor abgehobene Bargeld und entfernte sich rennend über die Friedrichstraße in Richtung Maximilianstraße. Bei dem Täter soll es sich um einen 50-60 Jahre alten, etwa 170 cm großen Mann mit graumelierten Haaren gehandelt haben, der die Frau mit pfälzischem Dialekt angesprochen hatte.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell