PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wechselgeldtrick - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Montag, 26.01.2026, kam es gegen 12:30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Neustadt zu einem Trickdiebstahl. Eine 85-jährige Frau hob zunächst Bargeld in einer Bank in der Exterstraße ab und begab sich dann zu Fuß in Richtung Innenstadt. In Höhe eines Parkautomaten wurde sie von einem Mann angesprochen und von diesem gebeten, Geld zu wechseln. Als die Frau ihren Geldbeutel öffnete, griff der Mann hinein, entnahm daraus das zuvor abgehobene Bargeld und entfernte sich rennend über die Friedrichstraße in Richtung Maximilianstraße. Bei dem Täter soll es sich um einen 50-60 Jahre alten, etwa 170 cm großen Mann mit graumelierten Haaren gehandelt haben, der die Frau mit pfälzischem Dialekt angesprochen hatte.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 13:24

    POL-PDNW: THC positiv - Weiterfahrt beendet

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 27.01.2026 um 11:10 Uhr wurde ein 56-Jähriger aus Wachenheim/ Pfalz mit seinem Opel in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde diesem die Weiterfahrt untersagt und im weiterem ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:52

    POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss zur Arbeit

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 27.01.2026 um 08:00 Uhr wurde 46-Jähriger aus 67466 Lambrecht mit seinem Aufsitz-E-Scooter in der Quellenstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei diesem Auffälligkeiten ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:14

    POL-PDNW: (Meckenheim) Trickdiebstahl

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Unter dem Vorwand, dass die schwangere Frau dringend auf die Toilette müsse, klingelte ein unbekanntes Paar am Montagnachmittag (26. Jan, 14 Uhr) bei einer Hausbesitzerin in der Blütenstraße in Meckenheim. Hilfsbereit ließ sie die beiden ins Haus. Der Mann fragte noch nach einer Spende für den Wanderzirkus in Neustadt, bevor sie gingen. Später bemerkte die Frau, dass Schmuck aus dem Bad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren