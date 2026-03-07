Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen melden medizinischen Notfall im Zug am Hauptbahnhof in Lünen: Mann greift mehrere Einsatzkräfte massiv an

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0198

Am Samstagvormittag, dem 7. März 2026, erlitt ein Mann im Regionalzug am Hauptbahnhof Lünen auf Gleis 2 offensichtlich einen epileptischen Anfall. Fahrgäste verständigten den Rettungsdienst und die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkten Fahrgäste gegen 11:15 Uhr einen Mann im Zugabteil, der medizinische Hilfe benötigte.

Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, zeigte sich der Mann sehr aggressiv und schlug mehrfach auf einen Sitz und seinen Körper ein.

Um dies zu unterbinden, beabsichtigten die Einsatzkräfte den Mann zu fixieren. Dabei leistete er massiv Widerstand, sodass weitere Einsatzkräfte der Polizei hinzugezogen werden mussten.

Der Mann wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt fixiert, um anschließend in einem Rettungswagen behandelt zu werden. Der 22-Jährige aus Delbrück wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Er wurde zur Abklärung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht.

Nach jetzigem Stand verletzten sich bei dem Einsatz zwei Polizeibeamte und eine Polizeibeamtin (22, 25 und 57 Jahre alt) leicht und mussten medizinisch versorgt werden.

Hinweis für Medienvertreter: Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten ab Montag (9.3.) an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund.

