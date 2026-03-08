PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 15-Jähriger aus Dortmund ist zurück

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0200

Der seit dem 4. März 2026 vermisste Jugendliche aus Dortmund wurde wohlbehalten in Frankreich angetroffen.

Die Medien werden gebeten, das Foto und den Namen des Jugendlichen nicht mehr zu verwenden, da kein Anlass mehr für eine Öffentlichkeitsfahndung besteht.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6230653

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

