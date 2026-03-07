Feuerwehr Bochum

FW-BO: PKW-Brand am Nordring - Feuerwehr löscht brennendes Fahrzeug

Bochum (ots)

Am heutigen Samstag erreichte gegen 16:55 Uhr ein Notruf die Leitstelle der Feuerwehr Bochum. Gemeldet wurde ein brennender PKW am Nordring, Ecke Herner Straße. Daraufhin alarmierte die Leitstelle umgehend die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr. Bereits kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Der PKW stand im Motorraum in Brand. Ein Trupp unter Atemschutz leitete sofort die Brandbekämpfung ein und löschte das Feuer zielgerichtet mit einem Hohlstrahlrohr. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell