Feuerwehr Bochum

FW-BO: PKW-Brand am Nordring - Feuerwehr löscht brennendes Fahrzeug

Bochum (ots)

Am heutigen Samstag erreichte gegen 16:55 Uhr ein Notruf die Leitstelle der Feuerwehr Bochum. Gemeldet wurde ein brennender PKW am Nordring, Ecke Herner Straße. Daraufhin alarmierte die Leitstelle umgehend die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr. Bereits kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Der PKW stand im Motorraum in Brand. Ein Trupp unter Atemschutz leitete sofort die Brandbekämpfung ein und löschte das Feuer zielgerichtet mit einem Hohlstrahlrohr. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Lars Schwede
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 28.02.2026 – 21:37

    FW-BO: CO-Alarm in Hamme - Feuerwehr räumt Mehrfamilienhaus

    Bochum (ots) - Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Bochum gegen 18:00 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Herner Straße in Bochum-Hamme alarmiert. Ein ausgelöster Kohlenmonoxid-Warnmelder in einer Wohnung sowie ein ungewöhnlicher Geruch hatten den Notruf ausgelöst und damit Schlimmeres verhindert. Bereits die ersten Messungen der Einsatzkräfte bestätigten das geruchlose Gas Kohlenmonoxid sowohl in der betroffenen ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 19:39

    FW-BO: Feuerwehr beendet Einsatz im Elektrofachhandel nach rund dreieinhalb Stunden

    Bochum (ots) - Nach dem Brandereignis im Kortumhaus in der Bochumer Innenstadt konnte der Feuerwehreinsatz nach gut dreieinhalb Stunden beendet werden. Zur Beseitigung der großen Wassermengen aus der ausgelösten Sprinkleranlage setzten zwei Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr - die Einheiten Altenbochum und Bochum-Mitte - insgesamt zwei Wassersauger ein. In ...

    mehr
