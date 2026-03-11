Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Kupferkabel gestohlen

Vergangene Woche brachen Unbekannte in einen Solarpark bei Erbach ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 01.03.2026 und Sonntag, 08.03.2026 drangen Unbekannte in den umzäunten Solarpark in der Egginger Straße ein. Dann durchtrennten sie an Wechselrichtern die Kabel und stahlen mehrere Kilometer Kupferkabel. Die Kabelstränge transportierten sie mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Die Polizei Erbach (Tel. 07305/933950) hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie hoch der Schaden ist muss noch ermittelt werden.

