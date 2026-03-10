Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Baum blockiert Fahrbahn

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 10. März 2026 um 16:32 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Hindernis" zum Otto-Pankok-Weg alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Baum bereits von Passanten beiseite geräumt worden, so dass die Einsatzkräfte nicht mehr tätig werden mussten. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell