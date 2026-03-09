FW Hünxe: Vegetationsbrand nach Defekt am Strommast - Anwohner verhindern Ausbreitung
Hünxe (ots)
Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 9. März 2026 um 13:53 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" zum Schwarzensteiner Weg im Ortsteil Drevenack alarmiert.
An der Einsatzstelle war es an einem Strommast zu einem technischen Defekt gekommen. Dabei war ein Isolator geplatzt und seine heißen Einzelteile hatten die umliegende Vegetation in Brand gesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der benachbarten Anwohner mit einem Pulverlöscher konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Anschließend wässerten die Einsatzkräfte den Bereich um den Strommast und übergaben die Einsatzstelle dem Energieversorger. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.
