Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Vegetationsbrand nach Defekt am Strommast - Anwohner verhindern Ausbreitung

FW Hünxe: Vegetationsbrand nach Defekt am Strommast - Anwohner verhindern Ausbreitung
Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 9. März 2026 um 13:53 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" zum Schwarzensteiner Weg im Ortsteil Drevenack alarmiert.

An der Einsatzstelle war es an einem Strommast zu einem technischen Defekt gekommen. Dabei war ein Isolator geplatzt und seine heißen Einzelteile hatten die umliegende Vegetation in Brand gesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der benachbarten Anwohner mit einem Pulverlöscher konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Anschließend wässerten die Einsatzkräfte den Bereich um den Strommast und übergaben die Einsatzstelle dem Energieversorger. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mario Neukirch
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

