FW Hünxe: Unterstützung für den Rettungsdienst

Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 27. Februar 2026 um 17:47 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tragehilfe" zum Bruchweg alarmiert.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls in einem Waldstück wurde der Rettungsdienst alarmiert. Bei der Erstversorgung stellte dieser fest, dass für den schonenden Transport zum Rettungswagen weiteres Personal benötigt wird. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leisteten Tragehilfe. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

