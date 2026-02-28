PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Hünxe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Unterstützung für den Rettungsdienst

FW Hünxe: Unterstützung für den Rettungsdienst
  • Bild-Infos
  • Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 27. Februar 2026 um 17:47 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tragehilfe" zum Bruchweg alarmiert.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls in einem Waldstück wurde der Rettungsdienst alarmiert. Bei der Erstversorgung stellte dieser fest, dass für den schonenden Transport zum Rettungswagen weiteres Personal benötigt wird. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leisteten Tragehilfe. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tom Hinterreiter
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Hünxe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren