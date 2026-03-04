Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Wasserschaden im Keller

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 3. März 2026 um 18:26 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wasserschaden" zur Straße Hünxer Heide im Ortsteil Hünxe alarmiert.

An der Einsatzstelle war eine Tiefpumpe ausgefallen, weshalb das Kellergeschoss des Gebäudes ca. 50 cm unter Wasser stand. Die Einsatzkräfte setzten zwei Tauchpumpen ein, um das Wasser zu entfernen. Anschließend wurde die Funktion der Tiefpumpe wiederhergestellt. Der Einsatz war nach ca. zwei Stunden beendet.

