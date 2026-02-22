Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Jahresrückblick 2025 der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe

Hünxe (ots)

Mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" wurde die Freiwillige Feuerwehr Hünxe am 1. Januar 2025 um 00:08 Uhr zum ersten Mal im neuen Jahr alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Person den Hausnotruf versehentlich ausgelöst hatte. Die Einsatzkräfte der Einheit Hünxe konnten unverzüglich an ihren Standort zurückkehren und mit ihren Familien das neue Jahr feiern. Mit einem gemeldeten Mülleimerbrand sowie einem Baum, der die Fahrbahn blockierte, endete der Neujahrstag schließlich mit drei Alarmierungen.

Insgesamt wurden die Kameradinnen und Kameraden der vier Einsatzeinheiten aus Hünxe, Bruckhausen, Bucholtwelmen und Drevenack im vergangenen Jahr zu 135 Einsätzen alarmiert (Vorjahr: 158 Einsätze). 82 Einsätze fielen in die Kategorie "Technische Hilfeleistung". Die Einsatzkräfte rückten zudem 44 Mal zu Bränden sowie neun Mal zu ausgelösten Brandmeldeanlagen aus.

Insgesamt waren die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe 119 472 Minuten (Vorjahr: 214 726) im Einsatz - das sind 1991 Stunden oder mehr als 82 Tage im Dienste der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Der kürzeste Einsatz mit etwa einer Minute Dauer war der gemeldete Mülleimerbrand an Neujahr, bei dem kein Schadensereignis festgestellt werden konnte. Bei der überörtlichen Hilfeleistung in Krefeld, bei der die Bereitschaft 1 des Regierungsbezirks Düsseldorf angefordert wurde, waren drei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe über elf Stunden lang im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Hünxe zählte am 31. Dezember 2025 insgesamt 216 Mitglieder, davon 21 weiblich. Die Kameradinnen und Kameraden verteilen sich dabei auf die vier Einsatzeinheiten aus Hünxe (51), Bruckhausen (33), Bucholtwelmen (15) und Drevenack (46) sowie die Jugendfeuerwehr (35), die Unterstützungseinheit (5) und die Ehrenabteilung (31).

Auch personell gab es Veränderungen: In der Sitzung des Gemeinderats am 9. Juli 2025 wurde Marc Vinschen zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr ernannt. Seit dem 19. Dezember 2025 übernimmt Jens Förster die Leitung der Feuerwehr, Stephan Hinz-Sobottka führt sein Amt als Stellvertreter weiter. Marc Vinschen, der zuvor die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geleitet hatte, übergab sein Amt am 1. November 2025 an Mario Neukirch als Pressesprecher sowie an seinen Stellvertreter Tom Hinterreiter.

Auch im vergangenen Jahr nahmen die aktiven Kameradinnen und Kameraden wieder an zahlreichen Lehrgängen und Seminaren teil. Insgesamt wurden zwölf Einsatzkräfte auf Gemeindeebene ausgebildet. 29 Mitglieder besuchten Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene. Hinzu kommen 48 Seminarplätze, unter anderem des Verbands der Feuerwehren in NRW und der Jugendfeuerwehr des Kreises Wesel.

Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr wurden Daniel Bader und Nick Hinterreiter vom Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen mit einer Urkunde und einer Ehrennadel ausgezeichnet. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Tony Klebert, Tobias Rösel und Stephan Hinz-Sobottka von Bürgermeister Dirk Buschmann die silberne Ehrennadel des Landes Nordrhein-Westfalen und eine Urkunde. Für ihre 35-jährige ehrenamtliche Mitgliedschaft wurden Björn Nolte, Gerd Remberg und Bastian Rühl mit der Ehrennadel in Gold sowie einer vom Innenminister Herbert Reul unterschriebenen Urkunde des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

Insgesamt sprach die Leitung der Feuerwehr im vergangenen Jahr 36 Beförderungen aus:

Feuerwehrfrau/-mann-Anwärter: Thomas Beeker, Jonas Gretzinger, Christian Hille, Barbara Marseille, Christopher Rittstieg, Marcel Roskoth, Christina Roskoth, Andreas Stephane Schulz und Alexis Welz.

Feuerwehrfrau/-mann: Nikolai Beckmann, Julian Hackert, Christian Hille, Tom Hinterreiter, Tobias Löffler, Barbara Marseille, Philipp Moll, Maya Puls, Björn Steven, Malte Tenhonsel und Sebastian Völlmar.

Oberfeuerwehrmann: Mike Beging, Matthias Haupt, Sebastian Hille, Torben Kleinoeder, Rico Kossik, Lasse Paul Rosenbleck, Johannes Wefelnberg und Raphael Weßels.

Unterbrandmeister: Kevin Gardemann und Hannes Scherf.

Brandmeister: Dennis Kellendonk, Jonas Ruschke und Thies Steinbrink.

Oberbrandmeister: Andreas Schäfers.

Hauptbrandmeister: Matthias Steff.

Brandinspektor: Timo Joormann.

Wir danken allen Mitgliedern der Einsatzeinheiten, der Unterstützungseinheit und der Ehrenabteilung sowie den Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr für ihre ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Bevölkerung. Ebenso bedanken wir uns bei allen Fördervereinen, den fördernden Mitgliedern und Unterstützern der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe sowie bei Rat und Verwaltung für die stets professionelle und gute Zusammenarbeit. Auf ein erfolgreiches Jahr 2026!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell