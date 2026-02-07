PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gemeldeter Busbrand auf der BAB 3

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 7. Februar 2026 um 11 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Busbrand" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich auf der BAB 3, konnten jedoch kein Schadensereignis feststellen. Somit waren Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nicht erforderlich. Der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mario Neukirch
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

