Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Pkw-Brand auf der BAB 3 - Zeitweise langer Rückstau

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 5. Februar 2026 um 08:48 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw Brand" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

An der Einsatzstelle brannte ein Pkw im Bereich des Motorraumes. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Abschließend wurden das Fahrzeug und die nähere Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Die BAB 3 blieb für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen voll gesperrt, die Autobahnpolizei leitete den Verkehr um. Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte hatte sich ein langer Rückstau gebildet. Die Rettungsgasse war vorbildlich, sodass die Einsatzfahrzeuge zügig durchkamen. Der Einsatz war nach ca. eineinhalb Stunden beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell