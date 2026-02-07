Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Truppmann-Ausbildung Teil 2 der Feuerwehren Hünxe und Schermbeck gestartet

Am Mittwochabend starteten 22 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Hünxe und Schermbeck mit dem zweiten Teil der Truppmann-Ausbildung. Nach einer Begrüßungsrunde und organisatorischen Themen standen am ersten Abend die Brand- und Löschlehre auf dem Lehrplan.

Die Ausbilderinnen und Ausbilder setzen am heutigen Samstag ein neues Konzept um: Die Teilnehmenden sind in vier Gruppen aufgeteilt und erarbeiten verschiedene Themen in Eigenregie. Dabei sind alle Arten der Präsentation möglich: Ob Video, klassische PowerPoint-Folien oder etwas Kreatives - wir sind auf die Ergebnisse gespannt. Am kommenden Mittwoch werden die Gruppen ihre Ausarbeitungen dann einem Ausbilderteam vorstellen.

Die Truppmann-Ausbildung Teil 2 umfasst insgesamt über 80 Unterrichtseinheiten, dauert acht Wochen und schließt mit einem praktischen Leistungsnachweis ab. Wir werden euch in den nächsten Wochen über den Fortschritt des Lehrgangs auf dem Laufenden halten und euch damit spannende Einblicke in die Welt der Feuerwehr ermöglichen.

